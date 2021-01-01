Мэрия заявила об отсутствии запрета на вакцинацию для переболевших COVID

Люди, которые переболели коронаврусной инфекцией, могут пройти процедуру вакцинации российским препаратом «Спутник V». Сообщение об этом опубликовано на официальном портале правительства Москвы.

«Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель», — пояснили в мэрии.

В Москве вакцинация от коронавируса началась 5 декабря. С 15 декабря к вакцинации присоединились все российские регионы. Изначально прививку делали людям из групп риска — врачам, учителям, соцработникам, сотрудникам правоохранительных органов. В столице круг лиц, которые получат вакцину в приоритетном порядке, решили расширить на работников МФЦ, культуры, торговли и услуг и работников СМИ.

Позднее, 26 декабря, Минздрав разрешил использование вакцины для людей старше 60 лет. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, клинические исследования препарата подтвердили безопасность и его эффективность для пожилых.