Мэрия заявила об отсутствии запрета на вакцинацию для переболевших COVID
«Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Житель может сделать прививку, если у него нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель», — пояснили в мэрии.
В Москве вакцинация от коронавируса началась 5 декабря. С 15 декабря к вакцинации присоединились все российские регионы. Изначально прививку делали людям из групп риска — врачам, учителям, соцработникам, сотрудникам правоохранительных органов. В столице круг лиц, которые получат вакцину в приоритетном порядке, решили расширить на работников МФЦ, культуры, торговли и услуг и работников СМИ.
Позднее, 26 декабря, Минздрав разрешил использование вакцины для людей старше 60 лет. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, клинические исследования препарата подтвердили безопасность и его эффективность для пожилых.