Меркель пообещала сделать прививку от COVID-19 в свою очередь

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пройдет вакцинацию от коронавирусной инфекции, когда наступит ее очередь. Об этом сообщает телеканал Deutsche Welle.

«Я тоже будут вакцинироваться, когда будет моя очередь», — сказала канцлер. По словам Меркель вакцина от коронавируса является «одним из символов надежды».

В Германии вакцинация против коронавируса началась с 27 декабря. В стране используют препарат компаний Pfizer и BioNTech. В первую очередь в Германии прививают людей старше 80 лет, постояльцев и сотрудников домов престарелых, медперсонал. Следом идут люди старше 70 лет, полицейские и социальные работники. Меркель (66 лет) относится к третьей группе с возрастными ограничениями до 60 лет. Однако период получения прививки определяется местными властями в соответствии с поступающими заявками и количеством доступной вакцины.

Ранее, 27 декабря, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин собирается сделать прививку от коронавируса.

По словам Пескова, глава государства «в обозримой перспективе» сам сообщит о своем решении насчет вакцинации против инфекции.