Российских космонавтов начали прививать от COVID-19

Российские космонавты и сотрудники Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина получили вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«15 декабря космонавты госкорпорации «Роскосмос» Олег Артемьев и Николай Чуб, а также сотрудники Центра, которые имеют непосредственный контакт с космонавтами в процессе тренировок, прошли первый этап иммунизации двухкомпонентной вакциной разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи», — рассказали в ведомстве.

В ФМБА отметили, что за состоянием вакцинируемых будут следить врачи агентства и медицинские специалисты центра подготовки.