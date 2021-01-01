Гидрометцентр сообщил об оттепели в Москве на Новый год

В столицу 31 декабря придет оттепель, которая продержится до 2 января. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, с 31 декабря по 2 января температура в Москве будет на 7-8 градусов выше нормы,

«В четверг, 31 декабря, ночные температуры будут от 0 до минус 2, а днем — от 0 до плюс 2, то есть будет оттепель. 1 января и днем, и ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов», — сообщил Вильфанд, добавив, что день от ночи будет трудно отличить.

Также Вильфанд сообщил, что в этот период заметных осадков в столице не ожидается, однако будет наблюдаться гололедица. В субботу, 2 января, температурный режим сохраниться, но осадки усилятся, отметил метеоролог.