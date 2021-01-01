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Гидрометцентр сообщил об оттепели в Москве на Новый год

В столицу 31 декабря придет оттепель, которая продержится до 2 января. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, с 31 декабря по 2 января температура в Москве будет на 7-8 градусов выше нормы,

«В четверг, 31 декабря, ночные температуры будут от 0 до минус 2, а днем — от 0 до плюс 2, то есть будет оттепель. 1 января и днем, и ночью будет от минус 3 до плюс 2 градусов», — сообщил Вильфанд, добавив, что день от ночи будет трудно отличить.

Вильфанд уточнил период аномальных новогодних морозов в регионах
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Фото:Дмитрий Часовитин / Global Look Press

Также Вильфанд сообщил, что в этот период заметных осадков в столице не ожидается, однако будет наблюдаться гололедица. В субботу, 2 января, температурный режим сохраниться, но осадки усилятся, отметил метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в европейской части России во время новогодней ночи установится «температурный градиент», из-за чего к западу от Москвы будет тепло, а восточнее — холодно. По словам Вильфанда, в западных Тверской и Брянской областях в новогоднюю ночь установится температура от нуля до плюс 4 градусов. В Нижнем Новгороде и Татарстане похолодает до 8–16 градусов ниже нуля.

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