Вильфанд оценил разницу температур в регионах в новогоднюю ночь

В европейской части России во время новогодней ночи установится «температурный градиент», из-за чего к западу от Москвы будет тепло, а восточнее — холодно. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Получается, что на расстоянии 1 тыс. км температура будет отличаться на 15-20 градусов», — пояснил он.

По прогнозу синоптика, в Тверской и Брянской областях, которые находятся к западу от Москвы, в новогоднюю ночь установится температура от нуля до плюс 4 градусов. В то же время в Нижнем Новгороде и Татарстане похолодает до 8-16 градусов ниже нуля.

Ранее опрошенные РБК синоптики сообщили, что в новогоднюю ночь Московский регион ждет теплая погода. Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице температура воздуха будет около нуля градусов, в области — от минус 3 до плюс 2 градусов.Местами в регионе выпадет мокрый снег. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что 1 января температура чуть понизится и будет «слабо отрицательная», в первые дни каникул также возможен небольшой снегопад.