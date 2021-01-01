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Общество ,  
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В Сирии при нападении на автобус погибли свыше 25 человек

В Сирии в результате нападения на пассажирский автобус погибли порядка 28 мирных жителей, еще 13 были ранены. Об этом сообщило государственное информационное агентство SANA.

Предположительно атака на автобус произошла около 16:00 (17:00 по мск) на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб.

Трое российских военных пострадали при обстреле в Сирии
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По данным сирийского наблюдательного центра по правам человека, число погибших увеличилось до 30 человек, а количество раненных до 15. Часть пострадавших находятся в критическом состоянии. В центре сообщили, что в засаду «Исламского государства» (ИГ, запрещена на территории России) попали три автобуса, перевозившие солдат на новогодние праздник.

Также утверждается, в автомобилях находились солдаты элитного подразделения — четвертая механизированная дивизия Махера Асада — брата президента Сирии Башара Асада.

Накануне СМИ сообщали об обстреле района сирийского Дамаска. По данным SANA, есть несколько пострадавших. Агентство утверждает, что обстрел производил Израиль.

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