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Госдума приняла закон о возобновлении в России работы вытрезвителей

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Государственная дума приняла изменения в закон «О полиции», которые разрешают сотрудникам полиции доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвители. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.

«Возвращение полиции когда‑то уже имевшихся у нее функций — мера в первую очередь гуманитарная и профилактическая», — пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Госдума поддержала проект закона о воссоздании вытрезвителей
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Фото:Евгений Епанчинцев / ТАСС

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов смогут доставлять людей, находящихся в общественных местах в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении, не только в медицинские, но и в специализированные организации. 

Согласно пояснительной записке, власти регионов получат право создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.

В свою очередь, лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил называть вытрезвители приютом для уставших. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших», — написал депутат.

Вытрезвители были созданы в СССР в 30–40-х годах. В России упразднили после того, как в 2011 году был принят закон «О полиции», по которому граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения должны доставлять в больницы.

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После этого власти неоднократно  выступали за возврат системы вытрезвителей. Так, бывший глава Минздрава Вероника Скворцова в 2015 году предложила восстановить систему медицинских вытрезвителей, но не в рамках МВД, а для этого создать новую структуру. Также возвращение вытрезвителей предлагал Общественный совет при МВД.

вытрезвители Госдума полиция
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