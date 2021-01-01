Госдума приняла закон о возобновлении в России работы вытрезвителей

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Государственная дума приняла изменения в закон «О полиции», которые разрешают сотрудникам полиции доставлять граждан в состоянии алкогольного опьянения в вытрезвители. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты.

«Возвращение полиции когда‑то уже имевшихся у нее функций — мера в первую очередь гуманитарная и профилактическая», — пояснил один из авторов законопроекта, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов смогут доставлять людей, находящихся в общественных местах в алкогольном, наркотическом, токсическом опьянении, не только в медицинские, но и в специализированные организации.

Согласно пояснительной записке, власти регионов получат право создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства.