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Настоятеля и звонаря храма в ЕАО обвинили в растлении мальчиков

Юрий Абрамов
Юрий Абрамов (Фото: yabramov81 / VK)

Настоятеля и звонаря Храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района в Еврейской автономной области обвинили в том, что в течение 12 лет они растлевали детей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. РБК направил запрос в Следственное управление СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Источник агентства сообщил, что за последние 12 лет обвиняемые растлили 53 ребенка. При этом Telegram-канал Baza сообщает, что пострадали 14 мальчиков-подростков. Причем происходило это не только в России, но и во время зарубежной поездки с послушниками в Китай. Всего, по данным канала, против обвиняемых было возбуждено 16 уголовных дел.

«Дело готовится к направлению в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, потом — для передачи в суд для рассмотрения. Это будет уже в новом году», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Суд арестовал писателя Стародубцева по делу об изнасиловании ребенка
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным источника агентства, в ноябре 2019 года в Следственный комитет обратилась жительница ЕАО с просьбой проверить 39-летнего иеромонаха Спиридона (Юрия Абрамова) на предмет растления несовершеннолетних мальчиков возрасте от 12 до 16 лет. В ходе расследования выяснилось, что иеромонаху содействовал 26-летний звонарь Сергей Моос. Сейчас Абрамов заключен под стражу.

В октябре Хорошевский суд Москвы арестовал писателя Дмитрия Стародубцева по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней девочки по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК России. По данным СМИ, жертва насилия обратилась в правоохранительные органы спустя десять лет после происшествия. Она рассказала, что Стародубцев, будучи сожителем ее матери, неоднократно насиловал ее.

растление малолетних Еврейская автономная область новости
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