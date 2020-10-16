Суд арестовал писателя Стародубцева по делу об изнасиловании ребенка
Хорошевский суд Москвы арестовал писателя Дмитрия Стародубцева, сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 декабря», — сказали в пресс-службе.
На сайте суда сообщается, что в отношении Стародубцева возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 3 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).
Как передает Telegram-канал Mash со ссылкой на следователей, Стародубцев 13 лет назад развратил 11-летнюю девочку.
«Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что расследование в отношении писателя началось после обращения в полицию 23-летней жительницы Москвы. Она рассказала, что десять лет назад ее неоднократно насиловал Стародубцев, бывший сожителем ее матери.