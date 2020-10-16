Суд арестовал писателя Стародубцева по делу об изнасиловании ребенка

Как передает ТАСС, с 1990 года Стародубцев был одним из первых профессиональных рекламистов в России, учредителем Ассоциации рекламных агентств России. Он также организовал одну из первых отечественных систем дистанционных продаж товаров по каталогам.

Кроме того, Стародубцев является автором книг «Семь колодцев», «Сильвин из Сильфона», «Вытхуянцы в Сочи», «Продавец мечты» и других.