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Суд арестовал писателя Стародубцева по делу об изнасиловании ребенка

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Хорошевский суд Москвы арестовал писателя Дмитрия Стародубцева, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 декабря», — сказали в пресс-службе.

На сайте суда сообщается, что в отношении Стародубцева возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 3 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Как передает Telegram-канал Mash со ссылкой на следователей, Стародубцев 13 лет назад развратил 11-летнюю девочку.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что расследование в отношении писателя началось после обращения в полицию 23-летней жительницы Москвы. Она рассказала, что десять лет назад ее неоднократно насиловал Стародубцев, бывший сожителем ее матери.

Как передает ТАСС, с 1990 года Стародубцев был одним из первых профессиональных рекламистов в России, учредителем Ассоциации рекламных агентств России. Он также организовал одну из первых отечественных систем дистанционных продаж товаров по каталогам.

Кроме того, Стародубцев является автором книг «Семь колодцев», «Сильвин из Сильфона», «Вытхуянцы в Сочи», «Продавец мечты» и других.

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