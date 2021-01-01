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Общество ,  
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Кремль заявил о контроле Путиным ситуации с ценами на продукты

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Рост цен на некоторые категории продуктов находится на контроле российского президента Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему», — приводит его слова «РИА Новости».

Госдума приняла закон о регулировании правительством цен на продукты
Общество
Фото:АГН «Москва»

В середине декабря глава государства дал чиновникам неделю, чтобы справиться с ростом цен на продукты. Цены, в частности, возросли на подсолнечное масло, сахар, муку и хлеб.

Позднее, в ходе пресс-конференции Путин отмечал, что правительство допустило ошибку, продолжая стимулировать экспорт продовольствия и сельхозсырья. «Несмотря на то что ситуация на мировых рынках изменилась и экспорт и так стал очень выгодным, государство продолжало субсидировать вывоз», — говорил глава государства.

В среду, 23 декабря, Госдума приняла закон, который дает правительству полномочия регулировать цены на социально значимые продукты. Власти смогут устанавливать предельные розничные цены на них не более чем на 90 календарных дней в одном или нескольких регионах.

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