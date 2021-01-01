Кремль заявил о контроле Путиным ситуации с ценами на продукты

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Рост цен на некоторые категории продуктов находится на контроле российского президента Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вопрос, безусловно, находится на постоянном контроле президента и на контроле правительства, вы знаете, что там регулярно мониторинг осуществляется на эту тему», — приводит его слова «РИА Новости».

В середине декабря глава государства дал чиновникам неделю, чтобы справиться с ростом цен на продукты. Цены, в частности, возросли на подсолнечное масло, сахар, муку и хлеб.

Позднее, в ходе пресс-конференции Путин отмечал, что правительство допустило ошибку, продолжая стимулировать экспорт продовольствия и сельхозсырья. «Несмотря на то что ситуация на мировых рынках изменилась и экспорт и так стал очень выгодным, государство продолжало субсидировать вывоз», — говорил глава государства.