В ВОЗ оценили будущее коронавируса

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан указал, что даже массовая вакцинация сейчас не сможет полностью остановиться распространение вируса. Он останется угрозой для людей, но очень низкого уровня.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в 2021 году мировое сообщество должно уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса. Он отметил, что ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы лучше понять, как изменяется коронавирус.

В декабре власти Великобритании сообщили о появлении нового типа коронавируса, более заразного, чем «привычный» SARS-CoV-2. По данным Службы общественного здравоохранения Великобритании, новый штамм SARS-CoV-2 активно распространялся в королевстве с середины ноября, но мог появиться там уже в сентябре. «Британский» штамм выявили в США, Канаде, Нигерии, ЮАР, ряде европейских стран. В России мутацию пока не зарегистрировали.