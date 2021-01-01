В ВОЗ оценили будущее коронавируса
Коронавирус, скорее всего, станет эндемиком, и человечество научится жить рядом с ним. Об этом заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Дэвид Хейманн, передает The Guardian.
«Судя по всему, SARS-CoV-2 станет эндемичным, как и четыре других коронавируса человека», — указал он. По мнению специалиста, вирус продолжит мутировать по мере размножения в человеческих клетках, особенно в регионах, где заболевание распространилось широко.
Эндемические заболевания — это инфекции, привязанные к определенной местности.
Хейманн предположил, что люди смогут сосуществовать с коронавирусом, поскольку у них уже есть «инструменты для спасения жизней».