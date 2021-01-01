Вильфанд предупредил об экстремальных морозах в ряде регионов России

Фото: Дмитрий Часовитин / Global Look Press

До Нового года в Западной и Средней Сибири температура воздуха опустится до минус 50 градусов, что близко к рекордным показателям. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20–24 градуса ниже номы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить», — рассказал метеоролог.

По его словам, сильные морозы ожидаются также в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях.

Вильфанд также подчеркнул, что близкие к рекордным показателям значения являются следствием глобального потепления.