Общество , 25 дек, 08:09
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Вильфанд предупредил об экстремальных морозах в ряде регионов России
«Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20–24 градуса ниже номы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить», — рассказал метеоролог.
По его словам, сильные морозы ожидаются также в Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областях.
Вильфанд также подчеркнул, что близкие к рекордным показателям значения являются следствием глобального потепления.