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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционист не исключила роста случаев COVID-19 после Нового года

Во время празднования Нового года люди расслабятся в кругу семьи и не будут соблюдать установленные ограничения, что может привести к росту заболевших COVID-19 после праздников. Об этом заявила президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова, передает «РИА Новости».

«Мы в любом случае будем контактировать. <...> Может быть подъем [заболеваемости]», — указала она.

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В то же время эксперт отметила, что решение об ужесточении ограничений после Нового года следует принимать осторожно, с учетом текущей ситуации. По ее словам, люди устают от дополнительных мер безопасности. «Просто взять и все закрыть — согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок», — пояснила Шестакова.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи предостерег, что после Нового года его страна столкнется с «всплеском заболеваемости после всплеска». По его словам, страна находится «в критической точке» в борьбе с заболеванием, и в ближайшие несколько недель ситуация может ухудшиться. Избранный президент США Джо Байден также заявил, что «самые темные дни пандемии» у американцев еще впереди.

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Источник: JHU
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