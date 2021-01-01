Главный инфекционист США допустил «всплеск COVID-19» после Нового года

По его словам, в ближайшие недели ситуация с коронавирусом может ухудшиться. Ранее избранный президент США Джо Байден говорил, что страну ожидают «самые темные дни» в борьбе с пандемией

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Ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться после праздников, заявил главный инфекционист страны Энтони Фаучи в эфире телеканала CNN.

«Весьма вероятно, что мы столкнемся с постсезонным, я имею в виду после Рождества, после Нового года, всплеском. Как я назвал это, всплеск после всплеска», — сказал Фаучи.

По его словам, страна находится «в критической точке» в борьбе с заболеванием и в ближайшие несколько недель ситуация может ухудшиться. Он отметил, что для формирования популяционного иммунитета необходимо добиться устойчивости к вирусу у 80-85% населения.

На прошлой неделе избранный президент США Джо Байден заявил, что «самые темные дни» пандемии впереди, и призвал американцев подготовиться к борьбе. Также он раскритиковал нынешнего президента Доналдьа Трампа за недостаточные действия по борьбе с пандемией. Сам Трамп несколько дней назад заявил, что ограничительные меры по борьбе с коронавирусом наносят обществу больший ущерб, чем сам вирус. «Карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей», — отметил он.