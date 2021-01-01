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В Хорватии из-за землетрясения погибли семь человек

Люди убирают мусор с улицы после землетрясения в Петринье, Хорватия
Люди убирают мусор с улицы после землетрясения в Петринье, Хорватия (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли семь человек. Об этом сообщает информагентство XINA.

Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части государства. Он причинил серьезный ущерб городской инфраструктуре. Последствия также ощущались в городе Сисак, где больше всего оказались повреждены старые здания в центре населенного пункта.

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7
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Фото:Kent Nishimura / Getty Images

Кроме того, во всем Сисаке некоторое время полностью отсутствовали вода и электричество. Сбои уже устранены.

Как пишет Index.hr, после этого крупного землетрясения в том же районе Хорватии произошли еще несколько более мелких подземных толчков.

Газета Danas указывает, что последствия крупного хорватского землетрясения ощущались и в Сербии.

В марте в Хорватии зафиксировали два мощных землетрясения магнитудой более пяти. Эпицентр находился недалеко от Загреба. Пострадал один человек, были повреждены здания, автомобили, в некоторых районах отключилось электричество.

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