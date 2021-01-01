В Хорватии из-за землетрясения погибли семь человек
В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли семь человек. Об этом сообщает информагентство XINA.
Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части государства. Он причинил серьезный ущерб городской инфраструктуре. Последствия также ощущались в городе Сисак, где больше всего оказались повреждены старые здания в центре населенного пункта.
Кроме того, во всем Сисаке некоторое время полностью отсутствовали вода и электричество. Сбои уже устранены.
Как пишет Index.hr, после этого крупного землетрясения в том же районе Хорватии произошли еще несколько более мелких подземных толчков.