В Хорватии из-за землетрясения погибли семь человек

Люди убирают мусор с улицы после землетрясения в Петринье, Хорватия (Фото: Antonio Bronic / Reuters)

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,2, погибли семь человек. Об этом сообщает информагентство XINA.

Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части государства. Он причинил серьезный ущерб городской инфраструктуре. Последствия также ощущались в городе Сисак, где больше всего оказались повреждены старые здания в центре населенного пункта.

Кроме того, во всем Сисаке некоторое время полностью отсутствовали вода и электричество. Сбои уже устранены.

Как пишет Index.hr, после этого крупного землетрясения в том же районе Хорватии произошли еще несколько более мелких подземных толчков.