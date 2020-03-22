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В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В результате частично обрушилось здание и один из шпилей Загребского собора, пострадал 15-летний подросток
Фото: Antonio Bronic / Reuters

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Первые толчки магнитудой 5,3 жители Загреба, неподалеку от которого находился эпицентр стихийного бедствия, почувствовали в 6:24 по местному времени (8:24 мск). Менее чем через полчаса землетрясение повторилось с магнитудой пять.

В результате толчков некоторые здания частично обрушились, припаркованные на улицах автомобили оказались засыпаны кирпичами, в некоторых жилых районах отключилось электричество. Также от землетрясения пострадал Загребский собор, у которого разрушился один из двух шпилей.

Как сообщили врачи, в результате стихийного бедствия пострадал 15-летний подросток. Его на улице нашла бригада скорой помощи, сейчас подросток находится в крайне тяжелом состоянии, сообщила The Dubrovnik Times.

Последствия землетрясения в Хорватии. Фоторепортаж
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После первых толчков в Хорватии произошла еще серия из трех более слабых землетрясений. Толчки магнитудой 3,7 сейсмологи зафиксировали в 7:41, затем 3,1 и 3 — в 8:04 и 8:10.

В конце января в провинции Элязыг на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. В результате погиб 41 человек, более 1,6 тыс. получили ранения, живыми из под обломков спасатели извлекли 45 человек. Сильнее всего тогда пострадал город Сивридже, рядом с которым находился очаг стихийного бедствия. 

Автор: Виктория Полякова
Теги: Хорватия, землетрясение, Загреб
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