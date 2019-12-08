Путин поздравил Алису Фрейндлих с 85-летием

Президент России Владимир Путин пожелал народной артистке СССР Алисе Фрейндлих успехов, здоровья и благополучия. Об этом сказано в официальном поздравлении артистке с 85-летием, опубликованном на сайте Кремля.

«Вы по праву снискали высокое профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что жизнь актрисы и сегодня наполнена творчеством, что Фрейндлих продолжает восхищать публику своим ярким талантом и актерским мастерством.

С 1983 года Фрейндлих является одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Г. А.Товстоногова. Она дважды становилась обладательницей «Золотой маски» и четырежды — премии «Ника». Также Фрейндлих обладает десятками государственных наград и премий, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» трех степеней.

Наиболее известна по ролям в фильмах «Соломенная шляпка», «Служебный роман», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс», «Сталкер». Кроме кинематографических и театральных ролей, Фрейндлих выпустила два альбома со своим исполнением песен.