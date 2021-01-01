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Ленобласть отменит комендантский час для детей

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Ленинградской области решили отменить комендантский час для несовершеннолетних, который был введен на время праздников. Об этом написали в официальной группе администрации региона во «Вконтакте».

«Ленинградская область отменит «комендантский час» для несовершеннолетних в новогодние праздники и зимние каникулы. После консультаций с главами администраций мера была признана избыточной», — говорится в сообщении.

Региональное издание 47news отмечает, что соответствующее распоряжение властей региона пока еще не подписано.

Распоряжение о комендантском часе губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал накануне, 28 декабря. Распоряжение объяснялось противодействием распространению коронавирусной инфекции.

В документе говорилось, что с 30 декабря по 10 января несовершеннолетние не смогут находиться в общественных местах — на улице, на стадионах, в парках, в транспорте и торговых комплексах с 21:00 вечера до 6:00 утра. По этому распоряжению прогулки в это время для несовершеннолетних возможны только в сопровождении родителей или опекунов, а также «лиц, осуществляющих мероприятия с участием несовершеннолетних граждан».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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