В Ленобласти на время каникул введут комендантский час для подростков

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

С 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года в Ленинградской области будет введен комендантский час для несовершеннолетних. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко, сообщила пресс-служба правительства.

«С 30 декабря по 10 января в промежутке с 21:00 до 06:00 часов несовершеннолетним нельзя находиться без родителей на улицах, стадионах, в парках, на транспорте, в интернет-клубах, а также торговых и развлекательных центрах», — говорится в сообщении.

Данное распоряжение было введено в рамках постановления правительства области «О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции».

По данным оперативного штаба, только за минувшие сутки в Ленинградской области зафиксировали 232 случая заражения COVID-19. За это же время 90 человек выздоровели, еще 15 — умерли. Всего за время пандемии в регионе заболели более 23 тыс. человек. Из них 20 805 пациентов вылечились, 242 — умерли. Остальные находятся в активной стадии заболевания.