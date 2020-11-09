СК завел уголовное дело из-за схода 31 вагона с рельсов на Транссибе

Следователи завели уголовное дело по факту схода с рельсов в Новосибирской области 31 вагона грузового поезда. Об этом говорится на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел на станции «Татарская» 8 ноября в 11:58 мск. Поезд перевозил щебень, никто не пострадал.

На место происшествия выехала следственная группа.