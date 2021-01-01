Во Владимирской области сошли с рельсов 30 вагонов с мазутом

Фото: МЧС России

Около города Коврова Владимирской области сошли с рельсов 30 грузовых вагонов с мазутом. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления СК России на транспорте.

«В 14:25 (время московское) вблизи Коврова на 238-м км перегон Камешки — Новки сошли 30 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617», — говорится в сообщении пресс-службы. Сумма ущерба устанавливается

По факту произошедшего ведомство начало проверку.

В Главном управлении МЧС по Владимирской области уточнили, что поезд следовал со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области. На месте прошествия разлился мазут из шести цистерн, также были нарушены габариты двух путей. По данным спасателей, в результате ЧП пострадал один человек.