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Эксперты сообщили о росте числа опасных природных явлений в этом году

Уходящий 2020 год характерен возросшим количеством опасных погодных явлений. Об этом сообщил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексей Кокорин, передают «Известия».

«Явления, которые раньше случались редко, сейчас проходят гораздо чаще и сильнее, и с большим ущербом», — сказал Кокорин.

Эксперт привел в пример Якутию. Там, по его словам, были зафиксированы крайне высокие температуры и редкие для этой местности тундровые пожары.

По словам Кокорина, за последние 20 лет опасных метеорологических явлений в России стало в два раза больше, и эта тенденция продолжает усиливаться. При этом эксперт связал почти все эти явления, за исключением цунами, с глобальным потеплением.

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В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также напомнил об аномально высоких температурах в уходящем году.

По его словам, первые два месяца 2020 года были аномально теплыми, чего ранее не случалось в истории метеонаблюдений в России. Он отметил, что на юге Западной Сибири с конца апреля до середины мая температура превышала 30-градусный порог. Кроме того, в Москве этот октябрь стал самым теплым месяцем за 142 года наблюдений.

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Вильфанд также отметил, что этот год принес большое количество тайфунов в Приморском крае. В частности, в ноябре во Владивостоке «прошел невиданной силы ледяной дождь», сказал он.

Ледяной дождь обрушился на Приморский край 19 ноября. Из-за этого оказались повреждены линии электропередачи, перебои произошли с водо- и теплоснабжением, интернетом. Также пострадала транспортная инфраструктура. Мост, соединяющий Владивосток с островом Русским, закрыли для транспорта из-за падающих с вант кусков льда.

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