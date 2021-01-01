Эксперты сообщили о росте числа опасных природных явлений в этом году

Уходящий 2020 год характерен возросшим количеством опасных погодных явлений. Об этом сообщил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России (WWF) Алексей Кокорин, передают «Известия».

«Явления, которые раньше случались редко, сейчас проходят гораздо чаще и сильнее, и с большим ущербом», — сказал Кокорин.

Эксперт привел в пример Якутию. Там, по его словам, были зафиксированы крайне высокие температуры и редкие для этой местности тундровые пожары.

По словам Кокорина, за последние 20 лет опасных метеорологических явлений в России стало в два раза больше, и эта тенденция продолжает усиливаться. При этом эксперт связал почти все эти явления, за исключением цунами, с глобальным потеплением.