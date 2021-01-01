Власти Подмосковья сообщили об отсутствии планов ужесточать ограничения

Власти Подмосковья не будут ожесточать в новогодние праздники ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» губернатор региона Андрей Воробьев.

«Ужесточений не будет. Мы открыли музеи, мы ждем гостей на новогодние праздники. Все наши города подготовлены для этого», — сказал Воробьев.

По его словам, ситуация с COVID-19 остается сложной, «но жизнь на то она и жизнь, что нужно уметь радоваться». При этом губернатор призвал граждан быть предельно аккуратными, в том числе в новогодние праздники.

Ранее в Подмосковье вступило в силу требование, согласно которому заселиться в местные гостиницы можно только при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Ограничения продлятся с 28 декабря по 15 января.