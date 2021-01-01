Пандемия коронавируса , 28 дек, 15:38
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В Подмосковье открыли запись на прививку от COVID для людей старше 60 лет
«Поэтому я прошу глав городских округов включиться в информационную кампанию аналогично информационной кампании, которую мы проводили по гриппу, чтобы привлекать жителей наиболее рисковой группы к вакцинации», — добавила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 28 декабря в столице начнется запись на вакцинацию людей старше 60 лет.
Вакцину от COVID-19 «Спутник V», разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи зарегистрировали в августе. 26 декабря Минздрав разрешил использование вакцины для людей пожилого возраста.