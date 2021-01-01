В Подмосковье открыли запись на прививку от COVID для людей старше 60 лет

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Московской области началась запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для граждан старше 60 лет. Об этом сообщила глава Минздрава по региону Светлана Стригункова, передает агентство ТАСС

«Поэтому я прошу глав городских округов включиться в информационную кампанию аналогично информационной кампании, которую мы проводили по гриппу, чтобы привлекать жителей наиболее рисковой группы к вакцинации», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 28 декабря в столице начнется запись на вакцинацию людей старше 60 лет.

Вакцину от COVID-19 «Спутник V», разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи зарегистрировали в августе. 26 декабря Минздрав разрешил использование вакцины для людей пожилого возраста.