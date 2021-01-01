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Пандемия коронавируса ,  
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Отели Подмосковья начали принимать гостей только со справкой о COVID-19

В Московской области вступило в силу требование, согласно которому заселиться в местные гостиницы можно только при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницу осуществляется только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе.

В Подмосковье запретили пускать в кафе без отрицательного теста на COVID
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Если тест делается методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), результаты должны быть получены не ранее чем за три дня до заселения. Обследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) можно пройти не менее чем за пять дней до заселения.

Ограничения продлятся с 28 декабря по 15 января. Они касаются не только заселения, но распространяются на все виды гостиничных услуг.

Отрицательный тест на коронавирус также должны будут показывать посетители кафе, ресторанов и развлекательных заведений Подмосковья. Эта мера продлится с 31 декабря по 10 января. Требования к срокам тестов аналогичны. Посетителям мероприятий, на которые предусмотрены билеты с указанием конкретного посадочного места, проверяться не нужно.

По последним данным оперативного штаба, число заболевших COVID-19 в области выросло до 149 082 человек.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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