Отели Подмосковья начали принимать гостей только со справкой о COVID-19

В Московской области вступило в силу требование, согласно которому заселиться в местные гостиницы можно только при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницу осуществляется только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе.

Если тест делается методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), результаты должны быть получены не ранее чем за три дня до заселения. Обследование методом иммуноферментного анализа (ИФА) можно пройти не менее чем за пять дней до заселения.

Ограничения продлятся с 28 декабря по 15 января. Они касаются не только заселения, но распространяются на все виды гостиничных услуг.