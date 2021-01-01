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Восемь пожилых граждан ФРГ по ошибке получили пятикратную дозу вакцины

Фото: Kay Nietfeld / Getty Images
Фото: Kay Nietfeld / Getty Images
В немецком городе Штральзунд восемь сотрудников дома престарелых в возрасте от 66 до 82 лет по ошибке получили пятикратную дозу вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщила пресс-служба администрации района Передняя Померания — Рюген, в который входит Штральзунд.

«Я глубоко сожалею о случившемся. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Я желаю всем пострадавшим, чтобы у них не проявились тяжелые побочные эффекты», — заявил глава администрации Штефан Карт.

В пресс-службе добавили, что четверо сотрудников были госпитализированы, так как у них начали «проявляться симптомы гриппа». Остальных пострадавших отправили домой.

Еврокомиссия разрешила использование вакцины от Pfizer и BioNTech
Общество
Фото:Michael Ciaglo / Getty Images

Массовая вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech началась в Евросоюзе 27 декабря. Сделать прививку могут определенные местными правительствами жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии и Италии. Для всех граждан ЕС вакцинация бесплатная.

Это единственный препарат, одобренный Еврокомиссей. Для первого этапа прививочной кампании вакцину произвели на заводах Pfizer в Бельгии.

Во время испытаний препарата неоднократно были зафиксированы случаи аллергии. 24 декабря такая реакция проявилась у одного из медицинских работников в Нью-Йорке. Его пришлось госпитализировать.

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Источник: JHU
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