Восемь пожилых граждан ФРГ по ошибке получили пятикратную дозу вакцины
«Я глубоко сожалею о случившемся. Этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой. Я желаю всем пострадавшим, чтобы у них не проявились тяжелые побочные эффекты», — заявил глава администрации Штефан Карт.
В пресс-службе добавили, что четверо сотрудников были госпитализированы, так как у них начали «проявляться симптомы гриппа». Остальных пострадавших отправили домой.
Массовая вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech началась в Евросоюзе 27 декабря. Сделать прививку могут определенные местными правительствами жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии и Италии. Для всех граждан ЕС вакцинация бесплатная.