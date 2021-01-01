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Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 73,72
(+0,03)
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Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 90,13
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Что кроме футбола: подарок на Новый год для настоящего фаната спорта
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Россиян не будут прививать совместной с AstraZeneca вакциной
Общество, 18:40
Семин назвал лучшего полузащитника года в РПЛ
Спорт, 18:36
НКР подтвердило рейтинг Совкомбанка AA-.ru, прогноз — стабильный
Кредитные рейтинги, 18:33
СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников ППС в Грозном
Общество, 18:30
Renault начал испытания нового бюджетного кроссовера
Авто, 18:22
Армения и Азербайджан провели новый обмен военнопленными
Политика, 18:20
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 декабря
Общество, 18:17
Заставила прослезиться. Реакция на триумф фигуристки Щербаковой на ЧР
Спорт, 18:07
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
Общество, 18:07
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
28 дек, 15:32
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Последствия перестрелки в Грозном. Видео
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