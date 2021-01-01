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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения и Азербайджан провели новый обмен военнопленными

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

При посредничестве российских миротворцев в Нагорном Карабахе произошел очередной обмен военнопленными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего российским миротворческим контингентом генерала-лейтенанта Рустама Мурадова.

«В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлены в Баку двое находившихся в плену азербайджанцев и возвращены четверо пленных в Эребуни», — заявил он.

Он также подчеркнул, что российские миротворцы продолжат способствовать выполнению условий трехстороннего соглашения.

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Предыдущий обмен военнопленными состоялся 14 декабря. Тогда из Азербайджана в Армению вернулись 44 человека. Еще 12 военнопленных были переданы Баку.

Боевые действия на линии соприкосновения в непризнанном Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. Договор о перемирии был заключен в ходе трехсторонних переговоров лидеров Армении, Азербайджана и России. Для соблюдения условий соглашения Владимир Путин распорядился направить в зону боевых действий миротворцев.

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