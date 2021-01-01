Ереван сообщил о возвращении 44 военнопленных из Азербайджана

Еще 12 азербайджанских военнопленных были переданы Баку

При посредничестве российских миротворцев в Армению из Азербайджана вернулась первая группа военнопленных. Об этом вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил в Facebook.

«Сегодня при посредничестве российских миротворцев состоялся обмен военнопленными. Из Азербайджана в Армению официально вернулись 44 наших соотечественника», — написал он.

Авинян также подчеркнул, что процесс поиска и возвращения армянских военнопленных продолжается. Дополнительные сведения о них будут опубликованы позднее.

Министерство обороны России сообщило, что переговоры по обмену военнопленными вел командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов. По его словам, Армения также передала Азербайджану 12 военнопленных, сообщил ТАСС.