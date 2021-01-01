Жириновский перечислил потенциальных президентов России

Владимир Жириновский (Фото: пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости)

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что новым президентом России может стать глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом политик сообщил во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам политика, на пост главы государства также могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

«Уже появился какой-то прогноз, что Байден (избранный президент США. — РБК) ждал, когда его изберут президентом 34 года. И Жириновский будет избран президентом, когда пройдет 34 года — 2024 год. То есть мы оба к Олимпу шли 34 года», — добавил он. На вопрос ведущего о том, будет ли Жириновский следующим президентом России политик ответил утвердительно.

Ранее Жириновский заявил, что в России необходимо снизить избирательный возраст до 16 лет. По его словам, сейчас молодые люди в этом возрасте могут быть самостоятельными и зарабатывать больше своих родителей, но не могут голосовать. Политик счел это неправильным.