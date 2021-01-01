Жириновский предложил регулировать цены на продукты с помощью арестов

Начать регулирование цен на продукты питания необходимо с составления «списков на арест». Такое предложение высказал в Telegram лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

«Самый лучший способ регулировать цены — начать составлять списки на арест. Сразу цены снизятся и порядок будет наведен», — написал он.

При этом депутат не уточнил, кого именно стоит арестовать.

Ранее, 9 декабря, президент России Владимир Путин обратил внимание на высокий рост цен на базовые продукты питания. По данным Генеральной прокуратуры, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.