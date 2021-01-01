Баку сообщил о гибели военного во время нападения группировки из Армении
По данным ведомства, атака произошла 27 декабря в 15:30 (14:30 мск). В результате погиб солдат армии Азербайджана Ганбаров Эльмир Райиль. Еще один военнослужащий, Алиев Эмин Сулейман, был ранен. Его эвакуировали в госпиталь.
В Минобороны подчеркнули, что действия группировки из Армении были незаконны. Всех нападавших уничтожили.
«Если подобный случай повторится, азербайджанская армия примет решительные меры», — заявили в ведомстве. В Ереване пока не прокомментировали эту информацию.