Баку сообщил о гибели военного во время нападения группировки из Армении

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Армянская вооруженная группировка из шести человек напала на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района, которое вошло в состав Азербайджана по итогам переговоров о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в ноябре. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана в Facebook.

По данным ведомства, атака произошла 27 декабря в 15:30 (14:30 мск). В результате погиб солдат армии Азербайджана Ганбаров Эльмир Райиль. Еще один военнослужащий, Алиев Эмин Сулейман, был ранен. Его эвакуировали в госпиталь.

В Минобороны подчеркнули, что действия группировки из Армении были незаконны. Всех нападавших уничтожили.

«Если подобный случай повторится, азербайджанская армия примет решительные меры», — заявили в ведомстве. В Ереване пока не прокомментировали эту информацию.