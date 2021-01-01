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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку сообщил о гибели военного во время нападения группировки из Армении

Фото: Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters
Армянская вооруженная группировка из шести человек напала на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам Ходжавендского района, которое вошло в состав Азербайджана по итогам переговоров о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе в ноябре. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана в Facebook.

По данным ведомства, атака произошла 27 декабря в 15:30 (14:30 мск). В результате погиб солдат армии Азербайджана Ганбаров Эльмир Райиль. Еще один военнослужащий, Алиев Эмин Сулейман, был ранен. Его эвакуировали в госпиталь.

В Минобороны подчеркнули, что действия группировки из Армении были незаконны. Всех нападавших уничтожили.

«Если подобный случай повторится, азербайджанская армия примет решительные меры», — заявили в ведомстве. В Ереване пока не прокомментировали эту информацию.

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Конфликт на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября 2020 года. 10 ноября в ходе переговоров лидеров Армении, Азербайджана и России было подписано соглашение о прекращении боевых действий. Согласно договору, большая часть НКР перешла под контроль Азербайджана, кроме того, в зону конфликта на пять лет отправили российских миротворцев.

Несмотря на это, вооруженные столкновения между военными Армении и Азербайджана все еще случаются. 11 декабря армянские и азербайджанские силы открыли огонь друг по другу. Несколько человек погибли, не менее десяти армянских военных попали в плен. Тогда столкновение было пресечено действиями российских миротворцев.

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