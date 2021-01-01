Минобороны опубликовало первое фото дрона «Орион» в ударном варианте

Разведывательно-ударный беспилотник «Орион» (Фото: Минобороны России)

Минобороны России впервые показало фотографию разведывательно-ударного беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными авиабомбами. Снимок входит в календарь ведомства «Поражая цели и воображение» на 2021 год, сообщает телеканал «Звезда».

Как уточняется в сообщении, бомбы дрона весят 21 кг, в частности масса осколочно-фугасной боевой части — 7 кг. Снаряды оснащены спутниковыми и лазерными системами самонаведения, предназначены для поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат, полностью разработанный в России и построенный на отечественных комплектующих. Разработчик и производитель — компания «Кронштадт».

Продолжительность полета дрона составляет 24 ч, максимальная взлетная масса — 1 т, а масса полезной нагрузки — 200 кг. «Орион» предназначен для ведения воздушной разведки местности, определения координат наземных и надводных объектов, а также для топографической съемки местности.