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Власти раскрыли детали крушения беспилотника «Орион» в Рязанской области
В пресс-службе главы региона сообщили, что аппарат упал в 70 метрах от жилых домов. Беспилотник разбился из-за отказа техники, сообщил следователь СК
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат «Орион» упал в поселке Листвянка в 70 метрах от жилых домов. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов. По его словам, беспилотник упал в 70 метрах от жилых домов. «При падении жертв и разрушений не было», — сказал он.

Арапов уточнил, что поскольку беспилотник должен был садиться на ВПП Протасово, все экстренные службы были в готовности. «Но он не долетел, упал», — сказал он.

По словам пресс-секретаря губернатора, экстренные службы прибыли на место происшествия в считаные минуты и начали осмотр места происшествия. «Позже специалисты Минобороны вместе с сотрудниками МЧС приступили к эвакуации беспилотника. На данный момент, как мне известно, он эвакуирован», — сообщил РБК Арапов.

Днем 16 ноября о падении военного беспилотника «Орион» в Рязанской области сообщило издание Ya62.ru, опубликовав фотографии с места события. Авторы материала, ссылаясь на очевидцев, сообщали, что аппарат рухнул на перекрестке двух тропинок, где обычно гуляют местные жители.

В свою очередь следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев сообщил агентству ТАСС, что крушение потерпел экспериментальный образец беспилотника, который выполнял испытания. По его словам, предварительной причиной аварии является отказ техники.

В компании «Кронштадт» (разработчик и производитель «Ориона») агентству ТАСС сообщили, что помогут в расследовании крушения БЛА.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат, полностью разработанный в России и построенный на отечественных комплектующих. Продолжительность его полета составляет 24 ч, максимальная взлетная масса — 1 т, а масса полезной нагрузки — 200 кг. «Орион» предназначен для ведения воздушной разведки местности, определения координат наземных и надводных объектов, а также для топографической съемки местности.

Авторы: Артем Афонский, Артем Филипенок
Теги: Рязанская область, беспилотник
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Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
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