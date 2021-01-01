Власти США выделили $290 млн на противодействие влиянию России

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Власти США выделили $290 млн на борьбу с влиянием России и $300 млн на противодействие влиянию Китая. Об этом говорится в законопроекте о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году, ранее его утвердил президент США Дональд Трамп.

«Как минимум $290 млн необходимо выделить на противодействие влиянию России», — говорится в документе.

Средства, выделенные для борьбы с китайским влиянием, должны пойти на противодействие «политическому влиянию правительства КНР, китайской коммунистической партии и всем организациям, которые действуют от их имени».

В документах также говорится о средствах, которые пойдут на «программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии и укреплению сотрудничества в области безопасности». Как указано в законе, часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны помочь уменьшить их уязвимость перед российским политическим давлением.