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Власти США выделили $290 млн на противодействие влиянию России

Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Власти США выделили $290 млн на борьбу с влиянием России и $300 млн на противодействие влиянию Китая. Об этом говорится в законопроекте о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году, ранее его утвердил президент США Дональд Трамп.

«Как минимум $290 млн необходимо выделить на противодействие влиянию России», — говорится в документе.

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Средства, выделенные для борьбы с китайским влиянием, должны пойти на противодействие «политическому влиянию правительства КНР, китайской коммунистической партии и всем организациям, которые действуют от их имени».

В документах также говорится о средствах, которые пойдут на «программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии и укреплению сотрудничества в области безопасности». Как указано в законе, часть денег, которые получат восточные партнеры США, должны помочь уменьшить их уязвимость перед российским политическим давлением.

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Отдельная часть американского бюджета выделена на поддержку программ по развитию демократии в России и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии. В частности, речь идет о продвижении свободного интернета. Не менее $20 млн будут направлены на укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в число врагов США. «Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — сообщил он. Помпео также назвал президента России Владимира Путина угрозой для всех, кто ценит свободу.

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