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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Филиппин. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По информации службы, землетрясение было зафиксировано в 23:21 по времени UTC (02:21 мск). Его эпицентр располагался в 22 км от района Сарангани, а очаг залегал на глубине 27 км.

Сведения о возможных разрушениях и жертвах не поступали.

После землетрясения в Иркутске в 18 городских школах появились трещины
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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее шесть землетрясений за сутки зафиксировали в Чечне. По информации МЧС, первые подземные толчки магнитудой 5,6 произошли ночью 13 декабря в Урус-Мартановском районе Чечни на глубине 25 км. Следующее землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали днем в 45 км от Грозного. Позднее также были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4,1, магнитудой 3,1, магнитудой 3,8 и магнитудой 2,9.

Филиппины землетрясение
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