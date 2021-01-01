Полиция заявила о гибели устроившего взрыв в Нэшвилле

Энтони Куинн Уорнер, взорвавший рождественским утром фургон в центре американского города Нэшвилл, сам при этом погиб. Об этом заявил прокурор США Дон Кокран, основываясь на анализе ДНК, собранном полицией на месте происшествия, передает CNBC.

«Он присутствовал там, когда взорвалась бомба, и он погиб в результате взрыва», — заявил прокурор.

Мотив Уорнера власти пока не смогли назвать. По имеющейся информации, мужчина — единственный, кто ответственен за взрыв. Представитель местного отделения Федерального бюро расследований (ФБР), специальный агент Дуглас Корнески указал, что были проверены несколько часов записей видеонаблюдения с фургоном до инцидента. Никто из посторонних людей с машиной не контактировал.

«Сейчас нет никаких признаков того, что в этом деле были замешаны какие-либо другие лица», — отметил Корнески.