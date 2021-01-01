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Вылеты из аэропорта Нэшвилла приостановили после взрыва в центре города

В США власти приостановили вылеты из международного аэропорта Нэшвилла, штат Теннесси, после взрыва, прогремевшего в центре города. Об этом говорится в Twitter аэропорта.

«Федеральное управление гражданской авиации США приостановило вылеты
из-за проблем в работе телекоммуникационных служб, связанных с инцидентом, произошедшим сегодня утром в центре Нэшвилла», — уточняется в сообщении.

Трампа проинформировали о взрыве в Нэшвилле
Политика
Фото:MetroNashvillePoliceDepartment / Facebook

Рождественским утром в 06:30 (15:30 мск) в центре города возле здания банка взорвался припаркованный автомобиль. Полиция заявила, что взрыв носил умышленный характер. NBC News со ссылкой на пожарных сообщило, что госпитализировали трех человек, их жизни вне опасности. По сообщению CNN были повреждены десятки зданий.

Расследование ведут местные и федеральные власти, в том числе Федеральное бюро расследований (ФБР). О случившемся информировали президента США Дональда Трампа. 

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