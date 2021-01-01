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Полиция заподозрила останки человека в находке с места взрыва в Нэшвилле

В американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, на месте взорвавшего в центре города автомобиля нашли возможные следы человеческих останков. Об этом сообщил начальник полиции города Джон Дрейк, передает Associated Press.

«Мы нашли ткань, которая, по нашему мнению, может быть останками», — сказал он. Находку отправят на экспертизу.

Полиция заявила об «умышленном» взрыве в Нэшвилле
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Дрейк не смог уточнить, принадлежала ли вещь тому, кто мог быть внутри взорвавшей машины, и насколько близко обладатель ткани находился к эпицентру взрыва.

Инцидент произошел утром 25 декабря. Взрыв прогремел около здания банка на популярной у туристов улице. По информации CNN, оказались повреждены десятки зданий. Три человека попали в больницу, их жизнь вне опасности. Случившееся привело к проблемам со связью, в результате власти приостановили вылеты из международного аэропорта Нэшвилла.

Полиция заявила, что взрыв носил «умышленный характер». Случаем занялось Федеральное бюро расследований (ФБР).

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