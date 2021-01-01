В Саудовской Аравии нашли четыре новых месторождения нефти

На территории Саудовской Аравии обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа. Об этом объявил министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, передает саудовское информагентство SPA.

Нефть нашли на месторождении Эр-Риш, что находится к северо-западу от города Дахран. В его скважине № 2 ежедневно извлекается 4 452 баррелей нетрадиционной легкой нефти и 3,2 млн куб.х футов (90 614 куб. м) газа.

В целях определения масштабов месторождения там пробурили скважины номер три и четыре. Первичная добыча нефти из скважины № 3 на Эр-Рише составила 2 745 баррелей в день, а также 3 млн куб. футов (84 950 куб. м) газа в день. Добыча легкой нефти из скважины № 4 на ар-Рише достигла 3 654 баррелей в сутки, объем газа составили 1,6 млн куб. футов (45 307 куб. м) в сутки.

Кроме того, нетрадиционный газ обнаружили в скважине аль-Минаххаз на юго-западе от месторождения Гауар и в скважине аль-Сахбаа к югу от Гауара. Нефть также нашли в скважине аль-Аджрамия № 1, расположенной на северо-западе от города Рафхи.