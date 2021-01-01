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Бизнес ,  
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В Саудовской Аравии нашли четыре новых месторождения нефти

На территории Саудовской Аравии обнаружили четыре новых месторождения нефти и газа. Об этом объявил министр энергетики королевства, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, передает саудовское информагентство SPA.

Нефть нашли на месторождении Эр-Риш, что находится к северо-западу от города Дахран. В его скважине № 2 ежедневно извлекается 4 452 баррелей нетрадиционной легкой нефти и 3,2 млн куб.х футов (90 614 куб. м) газа.

Саудовцы оценили российскую нефть
Экономика
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

В целях определения масштабов месторождения там пробурили скважины номер три и четыре. Первичная добыча нефти из скважины № 3 на Эр-Рише составила 2 745 баррелей в день, а также 3 млн куб. футов (84 950 куб. м) газа в день. Добыча легкой нефти из скважины № 4 на ар-Рише достигла 3 654 баррелей в сутки, объем газа составили 1,6 млн куб. футов (45 307 куб. м) в сутки.

Кроме того, нетрадиционный газ обнаружили в скважине аль-Минаххаз на юго-западе от месторождения Гауар и в скважине аль-Сахбаа к югу от Гауара. Нефть также нашли в скважине аль-Аджрамия № 1, расположенной на северо-западе от города Рафхи.

WSJ узнала о планах Саудовской Аравии по добыче нефти из-за COVID-19
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Министр энергетики отметил особую важность открытия, сделанного на месторождении ар-Риш. По его словам, это доказывает возможность добычи легкой арабской нефти на горной гряде Джебель-Тувайк.

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Компания Saudi Aramco продолжает работу по определению площади и размеров обнаруженных месторождений, а также по оценке количества запасов нефти и газа.

Ранее участники соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн барр. в сутки с января 2021 года. Как пишет Dow Jones, это стало компромиссом между крупнейшими участниками ОПЕК+ — Россией и Саудовской Аравией. По данным «Интерфакса», Саудовская Аравия предлагала отложить наращивание добычи до середины 2021 года. Но российские нефтяные компании соглашались только на трехмесячную отсрочку.

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