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В Чехии и Польше началась вакцинация против COVID-19

Андрей Бабиш (в центре)
Андрей Бабиш (в центре) (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

В Чехии началась вакцинация против коронавирусной инфекции, первыми прививку сделали премьер-министр страны Андрей Бабиш и 95-летняя ветеран Второй мировой войны Эмилия Ржепикова, передает iDNES.cz.

«Вакцина, поступившая вчера из ЕС, является надеждой на то, что мы вернемся к нормальной жизни», — сказал Бабиш.

Партия состоит из 9750 доз препарата совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. Препараты распределили между больницами Праги и Брно.

Первой вакцину от коронавируса в Германии получила 101-летняя женщина
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Также вакцинация от коронавируса началась в Польше. Первая прививка была сделана старшей медсестре Алиции Якубовской в Центральной клинической больнице МВД Польши в Варшаве. Планируется, что сегодня вакцину получат более 370 сотрудников больницы МВД, сообщает газета Wiadomości.

Помимо этого вакцинация началась на Кипре и в Италии, Румынии и Литве.

В декабре Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило применение на территории Евросоюза вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что вакцинация от коронавируса начнется во всех странах ЕС с 27 по 29 декабря.

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