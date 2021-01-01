В Чехии и Польше началась вакцинация против COVID-19

Андрей Бабиш (в центре) (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

В Чехии началась вакцинация против коронавирусной инфекции, первыми прививку сделали премьер-министр страны Андрей Бабиш и 95-летняя ветеран Второй мировой войны Эмилия Ржепикова, передает iDNES.cz.

«Вакцина, поступившая вчера из ЕС, является надеждой на то, что мы вернемся к нормальной жизни», — сказал Бабиш.

Партия состоит из 9750 доз препарата совместного производства компаний Pfizer и BioNTech. Препараты распределили между больницами Праги и Брно.

Также вакцинация от коронавируса началась в Польше. Первая прививка была сделана старшей медсестре Алиции Якубовской в Центральной клинической больнице МВД Польши в Варшаве. Планируется, что сегодня вакцину получат более 370 сотрудников больницы МВД, сообщает газета Wiadomości.