Около 50 тыс. жителей Дагестана остались без воды из-за аварии

Фото: rosvodokanal.ru

Более 52 тыс. жителей Дагестана остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным МЧС, на центральной линии в районе Уллубийаул в 5 км к северу от города Избербаш прорвало трубу. В результате в Изербаше без водоснабжения остались более 52 тыс. человек, около 6 тыс. домов и 31 социально значимый объект.

Как отмечают в МЧС, частный сектор города оснащен колодцами, а 20 девятиэтажных домов имеют свои резервуары с водой. «Без холодной воды на время остаются 98 пятиэтажных многоквартирных домов, где проживают 2989 человек, в том числе 835 детей», — сообщили в ведомстве.

На место аварии для устранение прорыва выехали две бригады «Горводоканала».