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В Хабаровске 16 домов, школа и детсад остались без тепла из-за аварии

В Хабаровске 16 жилых домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, сообщается на сайте городской администрации.

Коммунальная авария произошла в ночь на 22 декабря. Прорвало трубу диаметром 200 мм. В результате от теплоснабжения были отключены дома в Первом микрорайоне. Под отключение попали также школа и детский сад.

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Специалисты «Тепловых сетей» приступили к устранению последствий прорыва. Власти пообещали восстановить теплоснабжение в кратчайшие сроки.

Региональная прокуратура, в свою очередь, начала проверку в связи с происшествием. По данным ведомства, из-за повреждения теплотрассы на Бурейской улице многоквартирные дома и учреждения остались без горячей воды и отопления.

В конце ноября из-за аварии на теплотрассе в Новосибирске было нарушено теплоснабжение в Новосибирске. В результате отопления и горячей воды не было более в 40 домах и свыше 60 других зданий, в том числе правительства.

Хабаровск теплотрасса авария теплоснабжение
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