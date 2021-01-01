В Хабаровске 16 домов, школа и детсад остались без тепла из-за аварии

В Хабаровске 16 жилых домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, сообщается на сайте городской администрации.

Коммунальная авария произошла в ночь на 22 декабря. Прорвало трубу диаметром 200 мм. В результате от теплоснабжения были отключены дома в Первом микрорайоне. Под отключение попали также школа и детский сад.

Специалисты «Тепловых сетей» приступили к устранению последствий прорыва. Власти пообещали восстановить теплоснабжение в кратчайшие сроки.

Региональная прокуратура, в свою очередь, начала проверку в связи с происшествием. По данным ведомства, из-за повреждения теплотрассы на Бурейской улице многоквартирные дома и учреждения остались без горячей воды и отопления.