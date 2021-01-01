Полиция задержала пытавшегося ограбить банк в Москве

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Сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали в Москве подозреваемого в попытке ограбить банк. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 22 декабря в банке на улице Зацепский вал. По словам администратора службы безопасности банка, одетый во все черное неизвестный мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет, требовал провести его к кассам и отдать все денежные средства.

Получив отказ, мужчина выстрелил из пистолета в дверь подсобного помещения и скрылся в неизвестном направлении до приезда полицейских. В банке никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого 25 декабря. «Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.