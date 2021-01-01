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Полиция задержала пытавшегося ограбить банк в Москве

Фото: Эдуард Корниенко / Reuters
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали в Москве подозреваемого в попытке ограбить банк. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 22 декабря в банке на улице Зацепский вал. По словам администратора службы безопасности банка, одетый во все черное неизвестный мужчина угрожал предметом, похожим на пистолет, требовал провести его к кассам и отдать все денежные средства.

Получив отказ, мужчина выстрелил из пистолета в дверь подсобного помещения и скрылся в неизвестном направлении до приезда полицейских. В банке никто не пострадал.

В Москве мужчина попытался ограбить банк и устроил стрельбу
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого 25 декабря. «Им оказался 29-летний приезжий, который при задержании оказал сопротивление», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 162 УК (разбой).

Как ранее сообщали в ГУ МВД, речь идет о банке, расположенном по адресу Зацепский вал, 5. По данным из открытых источников, там находятся отделения нескольких банков, в том числе Заубер Банка и Норвик Банка.

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Источник ТАСС передавал, что стрельба произошла именно в Заубер Банке. При этом оператор Заубер Банка сообщила РБК, что с 18:00 банк не работал из-за технических работ со стороны провайдера связи. По ее словам, данных о вооруженном нападении не поступало.

ГУ МВД ограбление Задержание преступника
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