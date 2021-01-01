В Москве находившийся в розыске бросился из окна при задержании и погиб

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Мужчина, находившийся в федеральном розыске, погиб, выпрыгнув с седьмого этажа, когда за ним в квартиру пришли сотрудники полиции. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как передает ТАСС, инцидент произошел накануне на улице Трехгорный Вал. Скорая доставила беглеца в больницу, где он скончался в реанимации.

Источник «РИА Новости» сообщает, что погибший Ризван Шусейнов был уроженцем Сахалинской области и находился в розыске по статье 162 УК (разбой).

В ГУ МВД по Москве РБК сказали, что не располагают информацией. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК по Москве.