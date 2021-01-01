В НИИ Роспотребнадзора назвали самую опасную из-за COVID зону в аэропорту

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Самая опасная зона в аэропорту с точки зрения заражения коронавирусной инфекцией — это место досмотра. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, передает «РИА Новости».

«Потенциально самая «грязная» — зона досмотра, где из-за скопления людей порой очень трудно соблюдать дистанцию и где используются пластиковые лотки, в которые пассажиры складывают личные вещи и документы», — объяснил Лебедев.

По его словам, можно существенно снизить риск заражения, соблюдая несколько правил: не толпиться в очереди, не снимать маску, а также обрабатывать руки антисептиком после прохождения досмотра.

Лебедев также посоветовал без необходимости не ходить по зданию аэропорта, по магазинам и кафе. Кроме того, лучше регистрироваться на рейсы онлайн и расплачиваться за покупки не наличными, а картой, добавил он.