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В Роспотребнадзоре оценили риск заболеть COVID-19 на катке или горке

Когда люди встречаются на улице, риск заразиться коронавирусом меньше, чем если они собираются в помещении. Однако при катании на катке, горке и т.д. все равно необходимо соблюдать ограничения. Об этом заявил замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «РИА Новости».

«У мероприятий на открытом воздухе риск инфицирования существенно ниже. Тем не менее скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными», — уточнил он.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Горелов подчеркнул, что катки, горки и любые другие подобные точки должны не допускать большого скопления людей. В частности, он попросил организовывать их работу так, чтобы посетители не толпились в пунктах проката и раздевалках.

Ранее Роспотребнадзор назвал праздники на открытом воздухе самым безопасным видом мероприятий в честь Нового года. Их численность рекомендуется ограничивать 50 участниками. Ведомство также посоветовало регионам оставить горки и катки работающими, но предусмотреть возможность соблюдения социальной дистанции.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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