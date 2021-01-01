Четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Пакистане

Четыре человека погибли при крушении вертолета на севере Пакистана. Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Пакистана.

Инцидент произошел, когда вертолет летел в военный госпиталь. Причиной крушения стала техническая неисправность.

В декабре в Альпах разбился вертолет французской воздушной навигационной службы, на борту которого находились шесть человек. Пилот успел подать сигнал тревоги и катапультироваться. Пять человек погибли в результате аварии.