В Воронежской области вертолет совершил жесткую посадку

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Вертолет Robinson-44 совершил жесткую посадку в Рамонском районе Воронежской области. Об этом сообщил РБК начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Воронежской области Сергей Хренов.

«В вертолете находилось двое мужчин, оба живы. С повреждениями различной степени тяжести эвакуированы сотрудниками медицины катастроф», — рассказали в пресс-службе, отметив, что возгорания не было. На место инцидента направили пожарно-спасательные подразделения.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте. Проводится проверка.

В октябре в Якутии жесткую посадку совершил вертолет Ми-2. Авария произошла в нескольких километрах от города Среднеколымск. Вертолет принадлежал частному лицу. На его борту находились пять пассажиров, никто не пострадал.