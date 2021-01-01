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Во Франции разбился вертолет с шестью людьми на борту

Вертолет, на борту которого находились шесть человек, разбился в Альпах во французском департаменте Савойя. Об этом сообщает в Twitter префектура региона.

По информации префектуры, речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. На его борту находились четверо сотрудников службы и двое спасателей. Авария произошла на высоте 1,8 тыс. метров около 19:00 по парижскому времени (21:00 мск). Пилот успел подать сигнал тревоги и катапультироваться.

В поисках находившихся в вертолете людей задействованы более 40 человек, три вертолета, а также другая техника.

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Фото:Игорь Агеенко / РИА Новости

BFMTV со ссылкой на префекта Савойи передает, что в результате аварии пять человек погибли. Пилот выжил, но серьезно пострадал. Об этом также написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

В середине ноября Sky News Arabia и Agence France-Presse сообщили о крушении вертолета с миротворцами на Синайском полуострове в Египте. В результате аварии пострадали семь человек из разных стран. По информации AFP, погибли восемь военнослужащих: пятеро американцев, француз и чех.

Франция вертолет крушение вертолета
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