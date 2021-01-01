Во Франции разбился вертолет с шестью людьми на борту

Вертолет, на борту которого находились шесть человек, разбился в Альпах во французском департаменте Савойя. Об этом сообщает в Twitter префектура региона.

По информации префектуры, речь идет о вертолете французской воздушной навигационной службы. На его борту находились четверо сотрудников службы и двое спасателей. Авария произошла на высоте 1,8 тыс. метров около 19:00 по парижскому времени (21:00 мск). Пилот успел подать сигнал тревоги и катапультироваться.

В поисках находившихся в вертолете людей задействованы более 40 человек, три вертолета, а также другая техника.

BFMTV со ссылкой на префекта Савойи передает, что в результате аварии пять человек погибли. Пилот выжил, но серьезно пострадал. Об этом также написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.